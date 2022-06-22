الاشتباه بأول حالتين.. جدري القردة يصل الى كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود. ودعا الرئيس “يون سيوك-يول” إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد تدفق جدري القرود في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، وجه يون السلطات الصحية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وبالمراقبة الدقيقة لاحتمال زيادة الحالات.

وبحسب تصريح المسؤول الرئاسي للصحفيين، أبلغ يون “السلطات الصحية أيضًا أن تكون على أتم الاستعداد لنشر اللقاحات والعلاجات في الخطوط الطبية الأمامية، وأن تستكمل الاستعدادات اللازمة لتأمين لقاحات وعلاجات إضافية لذلك المرض الفيروسي”.

كذلك، لفتت الوكالة إلى أن السلطات الصحية أجرت فحوصات تشخيصية للحالتين المشتبه في إصابتهما بجدري القرود، ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 حزيران لتحديد إن كانت ستصنّف تفشي جدري القردة عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” للصحفيين إن “تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق. لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية لتقييم إن كان هذا التفشي يمثّل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا”.

وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 حزيران لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.