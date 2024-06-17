الاضطرابات السياسية تقود فرنسا لفقدان مكانتها كأكبر سوق للأسهم في أوروبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراء انتخابات مبكرة، مما أدى إلى هبوط حاد في الأسواق المالية الفرنسية.

و انخفضت قيمة الأسهم بشكل كبير، حيث خسرت الشركات الفرنسية حوالي 258 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت بنوك مثل “سوسيتيه جنرال” و”بي إن بي باريبا” و”كريدي أجريكول” انخفاضات تجاوزت 10 بالمئة، مما أدى إلى تدهور القيمة السوقية الإجمالية للأسهم في فرنسا إلى حوالي 3.13 تريليون دولار، مما يقربها من قيمة الأسهم في المملكة المتحدة التي تبلغ حوالي 3.18 تريليون دولار.

وقد محا مؤشر كاك 40 الفرنسي جميع مكاسبه لعام 2024، في تحول حاد بعد أن سجل أعلى مستويات له على الإطلاق قبل شهر.

وقال ألبرتو توشيو، مدير المحفظة في كايروس بارتنرز: “نحن في فترة لا توجد فيها أي ضمانات لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقد يصبح السوق للأسف أكثر اضطرابا”.

في الوقت نفسه، أدى تضافر عوامل تشمل تحسن النمو العالمي وزيادة عمليات الاندماج إلى جعل الأسهم البريطانية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين مرة أخرى. وعلى الرغم من استعداد المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة خاصة بها، إلا أن النتيجة تُرى على أنها أكثر استقرارًا مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

وقال أولريش أوربان، رئيس استراتيجية وأبحاث الأصول المتعددة في بيرينبيرج: “نحن نفضل الأسهم البريطانية لأسباب تتعلق بالقيمة وكذلك لتنويع المحفظة نظرًا لجذابيتها، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عدم اليقين السياسي أعلى في أماكن أخرى، على الأقل في الوقت الحالي”.

حقق مؤشر فوتسي 100 البريطاني أعلى مستويات له على الإطلاق هذا العام، مدعومًا بأسهم تعتمد على التصدير مثل شل وUnilever. وقد تفوق أداء المؤشر بكثير على مؤشر يورو ستوكس 50 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت شركة رولز رايس هولدنجز، صانعة محركات الطائرات النفاثة، من بين أكبر الرابحين.

على الصعيد العالمي، تحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة السادسة كأكبر سوق للأسهم.

وفي فرنسا، لا يزال استراتيجيو السوق غير مقتنعين بالعودة إلى الأسهم حتى الآن بسبب عدم اليقين المتعلق بالماليات العامة والسياسة. بالإضافة إلى البنوك، انخفضت أسهم شركات تشغيل الطرق السريعة فينسي وشركة إيفياج بسبب مخاوف من إعادة تأميم الطرق السريعة إذا خسر حزب ماكرون السلطة.

تأتي هذه الأنباء في وقت كانت فيه أسهم الرفاهية الفرنسية ذو الوزن الثقيل بالمؤشر تعاني بالفعل من ضغوط بسبب تعاف غير متكافئ في الصين.

وقال إيمانويل كو، استراتيجي باركليز، في مذكرة استراتيجية بتاريخ 12 يونيو: “نظرًا إلى المعضلة السياسية غير المعتادة حاليًا وارتفاع مخاطر الأخبار الرئيسية من الآن وحتى الانتخابات، لا نرى أي سبب للاندفاع لشراء الأسهم المنخفضة”.

وتجري الجولتان الأولى والثانية للتصويت يومي 30 يونيو و 7 يوليو.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5 بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، متفوقًا على ارتفاع في مؤشر ستوكس يورب 600 بنسبة 0.3 بالمئة.

يرى المستثمرون أيضًا بعض الأسباب التي تدعو إلى الحذر بشأن المملكة المتحدة أيضًا. فمن المرجح أن تشكل انتخابات 4 يوليو أكبر عملية تغيير سياسي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستكون الحكومة الجديدة لديها مجال مالي محدود وستواجه تدقيقًا من قبل المراقبين على السندات.

كما أن سوق الأسهم في بريطانيا قد حقق أداءً أقل من نظيراتها الأميركية لسنوات، وكان المتداولون يضغطون على الشركات للإدراج في نيويورك.