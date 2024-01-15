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الاقتصاد الألماني يتجنب الركود رغم الانكماش 0.3% في 2023

منذ 5 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء اليوم الاثنين في برلين إن “التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة”.

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي الربع الأخير من العام الماضي انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق.

ولم يشهد الناتج في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تغيرا يذكر في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعدما عدل مكتب الإحصاء بيانات بالرفع.

وباستقراره في الربع الثالث يكون الاقتصاد الألماني قد تجنب الدخول في ركود، والذي يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في آي.إن.جي “يشعر البعض بالارتياح لحقيقة أن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط وتجنَب الركود…”.

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