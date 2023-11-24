الاقتصاد الألماني ينكمش قليلا في الربع الثالث

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني الجمعة أن اقتصاد البلاد انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر\تشرين الأول، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1 بالمئة.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات “بعد النمو الاقتصادي الضعيف التي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء”.

وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني 0.1 بالمئة بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3 بالمئة عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2 بالمئة.

ورجح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.