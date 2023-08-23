الاقتصاد الأمريكي يقترب من الركود

أظهر مسح، الأربعاء، أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس آب مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير شباط في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات إن القراءة انخفضت إلى 50.4 في أغسطس آب من 52 في يوليو تموز بما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وبينما جاءت قراءة أغسطس آب معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي فهي أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة وعلى الخدمات أيضا.

وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي لكن بيانات اليوم الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.

وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير شباط إذ سجل قراءة 51 في أغسطس آب. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر وسجل 47 نقطة انخفاضا من 49 في يوليو تموز، لينكمش للشهر الرابع على التوالي.

وجاءت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أسوأ من المتوقع إذ تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3.

وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “وصول أنشطة الأعمال لقرب نقطة الجمود في أغسطس يزيد من الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث. المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع”.

وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات. وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في ستة أشهر إذ هبطت القراءة إلى 49.2 من 51 في الشهر السابق.