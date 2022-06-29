الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بأكثر قليلا من المتوقع في الربع الأول من هذا العام وسط عجز تجاري قياسي واختناقات في سلاسل التوريد.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 1.6 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، معدًلة بالخفض وتيرة التراجع البالغة 1.5 في المئة التي أوردتها الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبقى وتيرة الانكماش بدون تغيير عند 1.5 بالمئة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا قويا بلغ 6.9 بالمئة في الربع الرابع من 2021 .

ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل بلغ 1.8 بالمئة في الربع الأول بدلا من الوتيرة البالغة 3.1 بالمئة المعلنة الشهر الماضي. ويعكس هذا الخفض تعديلات نزولية للخدمات المالية والتأمين وأيضا الرعايةالصحية.

خطر أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الأربعاء إن هناك خطرا محتملا بأن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية ستبطئ الاقتصاد كثيرا، لكن الخطر الأكبر هو تضخم متواصل يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

ومتحدثا في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه في حين “يوجد خطر محتمل” لأن يبطئ البنك المركزي الأمريكي الاقتصاد بأكثر مما هو ضروري للسيطرة على التضخم “فإنني لا أوافق على أن ذلك هو الخطر الأكبر. الخطأ الأكبر سيكون الفشل في استعادة استقرار الأسعار.”

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي ما زال “في حالة قوية” وقادر على تجاوز أوضاع الائتمان المشددة مع تفادي الركود أو حتى زيادة كبيرة في معدل البطالة.