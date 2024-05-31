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الاقتصاد التركي يسجل زيادة بنسبة 5.7% في الربع الأول

منذ ساعة واحدة
الاقتصاد التركي - تعبيرية

الاقتصاد التركي - تعبيرية

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كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 5.7 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.

وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 5.7 بالمئة في الربع الأول وبنسبة 3.15 بالمئة خلال العام الجاري بأكمله.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال الفترة المتبقية من العام نتيجة تداعيات سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي التركي في مواجهة ارتفاع التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس في المجمل في إطار دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو حزيران الماضي. وزاد سعر الفائدة آخر مرة إلى 50 بالمئة في مارس آذار، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين لكنه تعهد بالتحرك إذا ساءت توقعات التضخم.

    المصدر :
  • رويترز

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