الامارات.. ارتفاع معدل التضخم إلى 4.9% خلال فبراير 2023

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في الإمارة إلى 4.9% في فبراير 2023، على أساس سنوي.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي خلال فبراير 2023، الى 106.91 نقطة مقارنة بنحو 106.09 نقطة في يناير السابق له.

وعلى أساس شهري، ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر فبراير إلى 0.77%، مقارنة بسالب 0.58% في يناير 2023.

وارتفع التضخم السنوي في الإمارة نتيجة لارتفاع أسعار 12 مجموعة إنفاق رئيسية هي: الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 21.11%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 9.42%، الملابس وملبوسات القدم 6.82%، الطعام والمشروبات 6.29%، التامين والخدمات المالية 5.41%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.87%، المطاعم والفنادق 4.47%، خدمات النقل 4.28%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 4.22%، خدمات التعليم 0.78%، الصحة 0.83%، وأخيرا خدمات المعلومات والاتصالات 0.17%. بينما تراجعت مجموعة التبغ بنسبة 8.11%.

وعلى نطاق شهري؛ ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر فبراير الى 0.77%، بعدما سجل أول انكماش شهري له في يناير 2023 بنسبة -0.58%.

وارتفعت أسعار 9 سلع وخدمات رئيسية على أساس شهري هي: التأمين والخدمات المالية 4.74%، النقل 3.67%، الملابس وملبوسات القدم 1.32%، الطعام والمشروبات 0.70%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.47%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.33%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.03%، الترفيه والرياضة والثقافة 0.16%، المعلومات والاتصالات 0.01%.