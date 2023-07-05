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الامارات جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 23 مليار دولار خلال 2022

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 5 - يوليو - 2023 11:57 مساءً
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير الأربعاء إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الإمارات زادت عشرة بالمئة في 2022 مقارنة بالعام السابق لتحقق رقما قياسيا يبلغ 23 مليار دولار.

وأضاف “تقرير الاستثمار العالمي 2023” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت 12 بالمئة على المستوى العالمي.

وقال إن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، جذبت نحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول مجلس التعاون الخليجي التي زادت لأكثر من مثليها مسجلة 37 مليار دولار.

وهوت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية، أكبر اقتصاد بالمنطقة وأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، بنسبة 60 بالمئة تقريبا إلى 7.9 مليار دولار في 2022.

وتنفذ جميع الدل الخليجية، التي تعول إلى حد كبير على إيرادات النفط والغاز، خططا لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

والإمارات واحدة من الدول الأكثر تقدما في تلك العملية، إذ طورت قطاعات مثل قطاع الخدمات المالية والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وإصلاحات في قطاع الأعمال.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنشاء وزارة اتحادية جديدة للاستثمار لتطوير استراتيجية للاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت الذي تواجه فيه منافسة اقتصادية متزايدة من دول الجوار.

وقال تقرير أونكتاد إن الإمارات جذبت رابع أكبر عدد من المشاريع الجديدة في العالم العام الماضي.

والإمارات أيضا مصدر من مصادر ضخ الاستثمارات، إذ ضخت استثمارات إلى الخارج قيمتها 25 مليار دولار في 2022 بزيادة عشرة بالمئة عن العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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