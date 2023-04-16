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الامم المتحدة تحذر من تدهور الاوضاع الانسانية في السودان

منذ 10 دقائق
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث

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حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.

هذا وكتب مساعد الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان”.

أضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكد أن مزيدا من العنف سيجعل الأمور فقط أكثر سوءا، والجوع يزداد عاما بعد عام في السودان.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.

وأضافت أن أفكارها وصلواتها مع الشعب السوداني، واضافت إن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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