الامم المتحدة تحذر من تدهور الاوضاع الانسانية في السودان

حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.

هذا وكتب مساعد الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان”.

I’m very concerned about the latest developments in Khartoum, #Sudan.

With nearly 16 million people – or a third of the population – in need of humanitarian aid, more violence will only make things worse.

