الامم المتحدة تحذر من تدهور الاوضاع الانسانية في السودان

حذرت الأمم المتحدة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في السودان، إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، قائلة إنه سيزيد عدد المعتمدين على المساعدات الإنسانية.

هذا وكتب مساعد الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان”.

I’m very concerned about the latest developments in Khartoum, #Sudan. With nearly 16 million people – or a third of the population – in need of humanitarian aid, more violence will only make things worse. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) April 15, 2023

أضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكد أن مزيدا من العنف سيجعل الأمور فقط أكثر سوءا، والجوع يزداد عاما بعد عام في السودان.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.

وأضافت أن أفكارها وصلواتها مع الشعب السوداني، واضافت إن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات.