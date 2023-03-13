الامم المتحدة تقول انها ملتزمة بالحفاظ على "سلامة" اتفاق الحبوب

أكدت الأمم المتحدة الاثنين التزامها باتفاق الحبوب في البحر الأسود، قائلة إن مديرها العام سيبذل قصارى جهده للحفاظ على “سلامته” بعد أن طرحت موسكو تجديده لفترة أقصر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان في وقت متأخر من الاثنين بعد اجتماع في جنيف الاتفاق “أكد الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامة مبادرة حبوب البحر الأسود وضمان استمرارها”. واقترح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين خلال المحادثات تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما، أو نصف مدة التمديد السابق.