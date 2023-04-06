الامم المتحدة تندد بإطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان وتحث لضبط النفس

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية نددت الخميس بإطلاق عدة صواريخ على شمال إسرائيل من لبنان وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لا تزال على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق ونحث الأطراف على الاتصال بقوات حفظ السلام لدينا وتجنب أي عمل أحادي من شأنه أن يزيد من تصعيد الموقف”.

هذا ويسيطر هدوء حذر على المناطق الجنوبيّة وذلك بعدما شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية توتراً كبيراً إثر إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيليّة.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن “3 أشخاص إسرائيليين أصيبوا جراء القصف الصاروخي الذي حصل”، كاشفة أن “أحد الصواريخ التي انطلقت من لبنان سقط في قلب منطقة تجارية ببلدة شلومي على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية وتسبب بأضرار مادية”.

وحتى هذه اللحظة لم تتبنَ أي جهة عملية إطلاق الصواريخ، التي تأتي متزامنة مع اعتداءات القوات الإسرائيلية على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.