الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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الامير محمد بن سلمان: نؤكد حرصنا على أمن لبنان واستقراره

منذ ساعتين
الأمير محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي

الأمير محمد بن سلمان والرئيس نجيب ميقاتي

كالة الأنباء السعودية "واس"
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، السبت، رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

بدوره عبّر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه بلاده، والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

كما أكد على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية، لاسيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

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