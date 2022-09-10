الامير وليام يتعهد بالعمل على دعم الملك تشارلز

قال الأمير البريطاني وليام السبت إنه سيكرم ذكرى جدته الملكة إليزابيث بالعمل على دعم والده الملك تشارلز.

وقال في بيان “اشتهرت جدتي بقول إن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب… كل الحزن الذي سنشعر به في الأسابيع المقبلة سيكون دليلا على الحب الذي شعرنا به تجاه ملكتنا الرائعة”.

وأضاف “سأكرم ذكراها من خلال دعم والدي، الملك، بكل طريقة ممكنة”.

وقال وليام (40 عاما)، وهو الآن وريث العرش، إن الملكة “كانت بجانبي في أسعد لحظات حياتي، وكانت بجانبي خلال أكثر أيام حياتي حزنا”.

وأضاف “كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، ولكن سيمضي بعض الوقت قبل أن أشعر بحقيقة الحياة بدون جدتي”.