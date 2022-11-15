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الانتخابات النصفية.. خسارة جديدة للجمهوريين في أريزونا

منذ دقيقتين
الانتخابات الأمريكية

الانتخابات الأمريكية

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أكدت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن الحزب الجمهوري مني بخسارة جديدة، ضمن انتخابات التجديد النصفي.

وأوضحت أن “كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا، والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب، خسرت أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز”.

وكانت شبكتا “سي إن إن” و”أن بي سي” توقعتا خسارة ليك، التي تسير على نهج ترامب بشعار انتخابي رئيسي هو التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وتأكيد فوز جو بايدن حينها.

وكان عدد من المرشحين الجمهوريين الذين شككوا في فوز الرئيس جو بايدن بانتخابات 2020 قد تمكن من الفوز بعدد من السباقات، حيث تم انتخاب أكثر من 170 من منهم لعضوية مجلس النواب، فيما كان قرابة ثلثهم يشككون مجلس النواب المنتخب حديثًا في انتخابات 2020 أو رفضها.

وأكد حوالي نصف المتشككين المنتخبين، أن انتخابات 2020 سُرقت أو زوت، ومن بينهم آنا بولينا لونا، التي ستمثل المنطقة 13 بفلوريدا، وراسل فراي، الفائز بالمقاطعة السابعة في ساوث كارولينا.

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