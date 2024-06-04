الانتخابات الهندية.. فوز متوقع لتحالف مودي رغم مكاسب المعارضة

ذكرت قنوات تلفزيونية أن تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفوز حتى الآن بأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة اليوم الثلاثاء، لكن الأرقام كانت أقل بكثير من الفوز الساحق المتوقع في استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

وأدى تأرجح الاتجاهات المبكرة للانتخابات إلى إثارة قلق الأسواق مع انخفاض الأسهم بشكل حاد. وانخفض مؤشرا نيفتي 50 وسينسكس 2.1 بالمئة لكليهما بحلول الساعة 04:34 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الروبية مقابل الدولار وارتفعت عائدات السندات القياسية.

وارتفعت الأسواق أمس الاثنين بعد أن توقعت استطلاعات الرأي في الأول من يونيو حزيران أن يسجل مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا فوزا كبيرا، إذ من المتوقع أن يحصل التحالف الوطني الديمقراطي على أغلبية الأصوات بالفوز بالثلثين وأكثر.

وفي الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش أظهرت القنوات التلفزيونية فوز التحالف الوطني الديمقراطي بنحو 300 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 543 مقعدا، وهي أغلبية بسيطة في الفرز المبكر. وكان تحالف المعارضة المسمى “إنديا” أو التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل بقيادة حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي يتقدم بأكثر من 200 مقعد، وهو رقم أعلى من المتوقع.

وقالت القنوات التلفزيونية إنه تم فرز حوالي 10 إلى 15 بالمئة فقط من إجمالي الأصوات في ذلك الوقت.

واستحوذ حزب بهاراتيا جاناتا وحده على ما يقرب من 250 من المقاعد التي كان يتصدرها التحالف الوطني الديمقراطي مقارنة بنحو 303 مقاعد فاز بها في عام 2019. وأظهرت اتجاهات الفرز الأولية أيضا أن مودي تقدم في البداية ثم تراجع قبل أن يتقدم مرة أخرى في مدينته الانتخابية مدينة فاراناسي المقدسة لدى الهندوس.