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الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.. أوكرانيا أمام طريق طويل

منذ ساعة واحدة
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

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تواصل أوكرانيا جهودها الحثيثة بهدف الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وسط تأييد الدول الأعضاء للمسعى الأوكراني. غير أن الاتحاد يشترط بعض الاجراءات الواجب على أوكرانيا اتخاذها قبل الانضمام.

في هذا الاطار، أكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، أنه يجب على أوكرانيا، لكي تنضم للاتحاد الأوروبي، تنفيذ العديد من الإصلاحات، وعليها أن تقطع طريقًا طويلا.

ونوهت فون دير لاين، في حديثها أمام نواب البرلمان الأوكراني، بأن الاتحاد الأوروبي سيرافق أوكرانيا في هذا الطريق “مهما تطلب الأمر”.

وأضافت: “أنتم تعلمون أفضل من الآخرين، العمل الذي ينتظرنا… لا يزال أمامكم طريق طويل، لكن أوروبا ستكون بجانبكم طالما أن الأمر يتطلب … حتى اللحظة التي ستعبرون فيها عتبة الباب المؤدي إلى منطقتنا الأوروبية وإلى الاتحاد الأوروبي”.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد قال في قمة بروكسل يوم 24 حزيران، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد. ولبدء مفاوضات الانضمام، يجب على الدولتين تلبية عدد من الشروط، بما في ذلك الإصلاحات. ومن أبرزها “محاربة الفساد”.

وكانت رئيسة المفوضية قد أثنت على الشعب الأوكراني وصموده وطول معاناته في مواجهة القوات الروسية، مؤكدةً سعي الاتحاد إلى إعادة بناء وإعمار المدن والمناطق المدمرة في البلاد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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