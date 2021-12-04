البابا فرنسيس: أوروبا تمزقها الأنانية القومية في مسألة الهجرة

أعلن البابا فرنسيس أن أوروبا تمزقها الأنانية القومية في مسألة الهجرة.‏ يذكر أنه وصل بابا الفاتيكان، إلى اليونان صباح اليوم.‏

وكان وسائل إعلام يونانية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات تعتزم ‏نشر أكثر من 3500 شرطي؛ لتوفير الأمن خلال زيارة بابا الفاتيكان ‏فرنسيس إلى أثينا، التي تبدأ السبت وتستغرق 3 أيام.‏

ولفتت، نقلا عن مصادر مطلعة في إدارة الشرطة اليونانية، إلى أن “أكثر ‏من 3500 ضابط شرطة من جميع الدوائر، بما في ذلك شرطة المرور، ‏سيكونون مسؤولين عن ضمان الحركة السلسة والسريعة للبابا خلال ‏الزيارات التي يتضمنها برنامجه، سينتشرون في شوارع العاصمة أثينا”.‏

وأضافت “سيتم إدخال قواعد مرور خاصة على الطرق السريعة في أثينا، ‏خلال مرور موكب البابا فرنسيس، ولن يسمح للمركبات الأخرى ‏بالتحرك على طول المسار ذاته”.‏