البابا فرنسيس: أوروبا تمزقها الأنانية القومية في مسألة الهجرة

أعلن البابا فرنسيس أن أوروبا تمزقها الأنانية القومية في مسألة الهجرة. يذكر أنه وصل بابا الفاتيكان، إلى اليونان صباح اليوم.
وكان وسائل إعلام يونانية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات تعتزم نشر أكثر من 3500 شرطي؛ لتوفير الأمن خلال زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى أثينا، التي تبدأ السبت وتستغرق 3 أيام.
ولفتت، نقلا عن مصادر مطلعة في إدارة الشرطة اليونانية، إلى أن “أكثر من 3500 ضابط شرطة من جميع الدوائر، بما في ذلك شرطة المرور، سيكونون مسؤولين عن ضمان الحركة السلسة والسريعة للبابا خلال الزيارات التي يتضمنها برنامجه، سينتشرون في شوارع العاصمة أثينا”.
وأضافت “سيتم إدخال قواعد مرور خاصة على الطرق السريعة في أثينا، خلال مرور موكب البابا فرنسيس، ولن يسمح للمركبات الأخرى بالتحرك على طول المسار ذاته”.