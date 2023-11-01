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البابا فرنسيس: الحرب هي دوما هزيمة

منذ 33 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أشار البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إلى أن حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين، مضيفا أن الحرب هي دوما هزيمة.

وأضاف في مقابلة مع محطة راي الإيطالية “(هذان) شعبان عليهما العيش معا. وبذلك الحل الحكيم.. الدولتان. اتفاق أوسلو، دولتان واضحتا الحدود ووضع خاص للقدس”.

وأعلن البابا أنه سيحضر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي ستنطلق في دبي في 30 نوفمبر.

وقال “سأذهب إلى دبي. أعتقد أنني سأغادر في الأول من ديسمبر حتى الثالث منه. سأمضي ثلاثة أيام هناك”، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحتضن مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر مؤتمر “COP28”.

يسعى “COP28” لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.

ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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