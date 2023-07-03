البابا فرنسيس: حرق المصحف أمر مرفوض ومدان

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن السماح بحرق المصحف أمر “مرفوض ومدان”.

كما عبر البابا فرنسيس في تصريحاته، التي نشرتها الصحيفة، الاثنين، عن غضبه الشديد من تصرفات مثل حرق المصحف.

وقال البابا فرنسيس “أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، ولا يجب أبدا عدم استغلال حرية التعبير ذريعة لاحتقار الآخرين والسماح بهذا مرفوض ومدان”.

وأقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، الأربعاء، في أول أيام عيد الأضحى، مما أثار موجة من الغضب في معظم الدول العربية والإسلامية.

ورفضت الشرطة السويدية عدة طلبات في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات لإحراق المصحف، لكن المحاكم أبطلت هذه القرارات قائلة إنها تنتهك حرية التعبير التي تكفلها البلاد.

وعلقت تركيا في أواخر يناير المحادثات مع السويد بشأن طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي بعد أن أحرق زعيم حزب يميني دنماركي متطرف نسخة من المصحف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.