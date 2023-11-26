الأحد 12 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 26 نوفمبر 2023 |
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البابا فرنسيس رحّب بالهدنة بين إسرائيل و"حماس"

منذ 17 دقيقة
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

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رحّب البابا فرنسيس بالهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” وبإطلاق بعض الرهائن، داعياً إلى الافراج عن الجميع ودخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبعد صلاة التبشير الملائكي، قرأ رجل دين نصاً بالنيابة عن البابا المصاب بـ”رشح خفيف” قائلًا: “اليوم نحمد الله لأنه جرى أخيرًا التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وفلسطين وتم إطلاق سراح بعض الرهائن”.

وأضاف: “لنصلِّ لكي يتمَّ إطلاق سراح الجميع في أسرع وقت ممكن، ولنفكر في عائلاتهم! ولكي يدخل مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وشدّد على أهمية الإصرار على الحوار لأنه الدرب الوحيد لتحقيق السلام”. وقال: “إن الذي لا يريد الحوار لا يريد السلام”.

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