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البابا فرنسيس في رسالة إلى كوب28: من الضروري تحقيق انفراجة

منذ 10 دقائق
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي لم يتمكن من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، زعماء العالم السبت إلى تحقيق “انفراجة” لمواجهة ارتفاع حرارة الكوكب، واصفا ما يلحق بالبيئة من دمار بأنه “إساءة إلى الرب”.

وجاء في الرسالة التي تلاها أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بسبب اعتلال صحة البابا “أنا معكم لأن تدمير البيئة هو إساءة إلى الرب”.

وأضاف البابا في الرسالة “أيها الإخوة والأخوات، من الضروري تحقيق انفراجة ليست مجرد تغييرا جزئيا للمسار، بل طريقة جديدة لتحقيق التقدم معا”.

    المصدر :
  • رويترز

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