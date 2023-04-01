السبت 10 رمضان 1444 ﻫ - 1 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا فرنسيس: لا أزال على قيد الحياة

منذ 10 دقائق
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

بعد ثلاثة أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، خرج البابا فرنسيس من المستشفى في روما اليوم السبت عائداً الى الفاتيكان حيث يرأس قداس أحد الشعانين في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.

وعند خروجه من المستشفى، قال البابا ممازحا للصحافيين والعديد من المؤمنين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته، “ما زلت على قيد الحياة”.

والجمعة قام اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عاما بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال في مستشفى جيميلي في روما حيث أحضر للأطفال بيضًا من الشوكولا ومسابح وكتبا.

كما عمّد فرنسيس طفلاً عمره بضعة أسابيع. في مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسماً ومتكئاً على جهاز يسعفه على السير، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.

    المزيد من أخبار العالم

    علم باكستان
    تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في تاريخ باكستان
    اغتصاب- تعبيرية
    قضية اغتصاب جماعي تهز الشارع المغربي.. والحكم يثير الغضب
    سيرغي شويغو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    شويغو: مضاعفة عدد الأسلحة لدعم القوات الروسية في اوكرانيا

    الأكثر قراءة

    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟
    رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
    هذا ما سمعه فرنجية من "الأم الحنون"...
    الياس بو صعب
    ماذا يحصل بين باسيل وبو صعب؟