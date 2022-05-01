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البابا فرنسيس: ماريوبول الأوكرانية تعرضت لقصف وحشي وينتقد روسيا ضمنيا

1 - مايو - 2022
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها “سقوط مروّع للبشرية” تجعله “يتألم ويبكي” داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.

وفي حديثه إلى الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس، انتقد فرنسيس مرة أخرى روسيا ضمنيا قائلا إن ماريوبول “تعرضت للقصف والتدمير بوحشية”.

وقال “أفكاري تتجه على الفور إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعرضت للقصف والتدمير بوحشية”، متحدثا عن المدينة الساحلية التي تقع جنوب شرق أوكرانيا والمسماة على اسم السيدة مريم والتي تسيطر روسيا على معظمها.

وأضاف “أتألم وأبكي وأنا أفكر في معاناة الشعب الأوكراني، لا سيما الفئات الأضعف، كبار السن والأطفال”.

وكان البابا فرنسيس قد دعا الأسبوع الماضي، إلى وقف الهجمات في أوكرانيا اليوم الأحد حتى تصل المساعدات إلى السكان المنهكين، وحث القادة السياسيين على الإصغاء “لأصوات الناس” الذين يخشون التصعيد.

وأشار البابا، خلال حديثه إلى عشرات آلاف في ساحة القديس بطرس، إلى أن اليوم الذي يحتفل فيه معظم المسيحيين الشرقيين، بمن فيهم الأرثوذكس والكاثوليك في أوكرانيا وروسيا، بعيد القيامة يصادف مرور شهرين على بداية الحرب.

وقال من نافذة مكتبه الرسمي “بدلا من أن تتوقف (الحرب)، تصاعدت. أجدد النداء من أجل هدنة … (خاصة بعيد القيامة)، كعلامة ملموسة على الرغبة في السلام. ليتوقف الهجوم من أجل الذهاب للقاء آلام السكان المنهكين. لنتوقف”.

    المصدر :
  • رويترز

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