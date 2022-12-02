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البابا فرنسيس: وفيات المهاجرين غير مقبولة في البحر المتوسط

منذ 44 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس (رويترز)

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أوضح البابا فرنسيس اليوم الجمعة 2/12/2022 أن وفيات المهاجرين في البحر المتوسط​​ “غير مقبولة ويمكن تجنبها دوما تقريباً”، مجدداً دعوة لصانعي السياسات في المنطقة لتناول القضية بطريقة “مفيدة للجميع”.

ويتحدث البابا فرنسيس كثيراً عن حقوق المهاجرين واستنكر مرارا تحول البحر المتوسط ​​إلى “مقبرة واسعة”.

وقال البابا “إن عدم القدرة على إيجاد حلول مشتركة (بشأن الهجرة) لا يزال يؤدي إلى خسائر غير مقبولة في الأرواح يمكن تجنبها دوما تقريبا، خاصة في البحر المتوسط”.

وحث البابا فرنسيس جميع الأطراف المعنية على إيجاد حل يمكن أن يكون “مفيدا للجميع ويضمن كرامة الإنسان والرخاء المشترك”، مؤكدا أن الهجرة إلى أوروبا “لا يمكن وقفها”.

وتمثل الهجرة منذ سنوات إحدى القضايا السياسية الساخنة في أوروبا حيث لجأت الحكومات إلى سن المزيد من السياسات المتشددة في محاولة لوقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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