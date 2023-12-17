الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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البابا فرنسيس يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة

منذ 37 دقيقة
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

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عبر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن أسفه لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية اليوم، في قطاع غزة برصاص قناصة إسرائيليين إلى جانب مدنيين عزّل آخرين، بحسب” روسيا اليوم”.

وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان: “ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة، حيث يتم هناك استهداف مدنيين عزّل بالقصف وإطلاق النار. قتلت أم وابنتها وأصيب أشخاص آخرون برصاص قناصة”.

وأضاف: “هذا الأمر حصل حتى داخل رعية العائلة المقدسة حيث لايوجد إرهابيون، بل عائلات وأطفال ومرضى ومعاقون”.

قتلت امرأة وابنتها السبت برصاص جندي إسرائيلي داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، حسبما أفادت البطريركية اللاتينية في القدس المحتلة.

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