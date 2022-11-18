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البابا فرنسيس يؤكد استعداد الفاتيكان للوساطة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

منذ 6 دقائق
البابا فرنسيس - رويترز

البابا فرنسيس - رويترز

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لاتزال ازمة الصراع بين روسيا واوكرانيا محط اهتمام عالمي، فيما يتوسط زعماء العالم لمحاولة انهاء الصراع الحاصل.

فيما أكد البابا فرنسيس مجددا الجمعة في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة، دعا البابا الجميع إلى عدم اليأس.

وأضاف للصحيفة “لكن يجب على الجميع الالتزام بصفاء النية، بدءا بأنفسهم، ثم نزع فتيل العنف ووقفه يجب أن نكون جميعا مسالمين، نريد السلام، وليس مجرد هدنة قد لا تؤدي إلا لإعادة التسلح السلام الحقيقي هو ثمرة الحوار”.

    المصدر :
  • رويترز

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