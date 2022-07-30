السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا فرنسيس: يجب أن أحافظ على نفسي قليلا أو أن أقرر التنحي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2022 11:26 صباحًا
البابا فرنسيس - رويترز

البابا فرنسيس - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال البابا فرنسيس السبت إن تقدمه في العمر والصعوبة التي يعانيها في المشي قد أسفرا عن دخوله مرحلة جديدة أبطأ إيقاعا من البابوية، وأكد مجددا أنه سيكون مستعدا للتنحي يوما ما إذا منعته مشاكل صحية شديدة من إدارة الكنيسة.

وأضاف البابا في إجابات على أسئلة الصحفيين على متن طائرته العائدة إلى روما من رحلة استغرقت أسبوعا في كندا “لا أعتقد أن بوسعي الاستمرار في القيام برحلات بالإيقاع نفسه كما كان الحال من قبل”.

واستعان البابا فرنسيس (85 عاما) خلال الأشهر القليلة الماضية بكرسي متحرك أو عصا بسبب آلام في الركبة ناجمة عن كسر صغير والتهاب في الأربطة.

وقال البابا “أعتقد أنه في سني ومع هذا العجز، يجب أن أحافظ على نفسي قليلا حتى أتمكن من خدمة الكنيسة، أو أن أقرر التنحي”.

    المزيد من أخبار العالم

    ليندا توماس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ليندا توماس: روسيا تعتزم تفكيك أوكرانيا ومسحها من خريطة العالم
    طائرة حربية
    اكتشاف اعطال مفاجئة بمئات الطائرات الحربية الاميركية
    شركة غازبروم الروسية
    غازبروم توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا.. لهذا السبب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟