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البابا فرنسيس يحضر قداس أحد السعف بعد خروجه من المستشفى

منذ 39 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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حضر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس أحد السعف في ساحة القديس بطرس بعد يوم من خروجه من المستشفى إثر إتمام علاجه من نوبة حادة من التهاب في الشعب الهوائية.

ودخل البابا الساحة وهو يركب في المقعد الخلفي لسيارة مكشوفة مرت بين الحشود قبل أن يترجل ويبدأ القداس من موقعه تحت مسلة مصرية عتيقة.

وتم نقل البابا (86 عاما) يوم الأربعاء إلى مستشفى جيميلي في روما بعد أن شكا من صعوبات في التنفس لكنه سرعان ما تعافى عقب حقنه بمضادات حيوية وعاد إلى مقر إقامته بالفاتيكان أمس السبت.

وقداس أحد السعف هو بداية أسبوع الآلام الذي يحل عيد القيامة في نهايته يوم التاسع من أبريل نيسان لهذا العام. وستختبر الأحداث الكثيرة التي تقام في أسبوع الآلام قوة تحمل البابا.

    المصدر :
  • رويترز

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