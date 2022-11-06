البابا فرنسيس يختتم جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة في الخليج

اختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد 6/11/2022 جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة كاثوليكية في منطقة الخليج العربي ‏وسيخبر الأساقفة والقساوسة والراهبات بأن يبقوا متحدين وهم يخدمون شعب الكنيسة في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة‎.‎

وجاءت آخر محطات زيارته التي استمرت أربعة أيام للبحرين في كنيسة القلب المقدس التي بنيت عام 1939 على أرض تبرع بها ‏حاكم البلاد في ذلك الوقت، مما وضع البحرين على مسار أن تصبح واحدة من أكثر دول المنطقة ترحيبا بغير المسلمين‎.‎

وهناك كنيسة كاثوليكية أخرى في البحرين، وهي كاتدرائية حديثة هي الأكبر في شبه الجزيرة العربية. وبالمملكة نحو 160 ألف ‏كاثوليكي أغلبهم من العمالة الوافدة. كما يزور الكثير من الكاثوليك الكنيستين من السعودية التي تمنع ممارسة غير المسلمين الشعائر ‏علنا‎.‎

وقال البابا فرنسيس لرجال الدين الكاثوليك إن عليهم أن يتجنبوا الشقاق والجدل والنميمة‎.‎

وأضاف: “الانقسامات الدنيوية وأيضا العرقية والثقافية والاختلافات في الشعائر لا يمكن أن تضر وحدة الروح أو تقوضها‎”.‎

وقال المدبر الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربية المطران بول هيندر إن هناك نحو 60 قسا يخدمون ما يقدر بمليوني كاثوليكي في ‏أربع دول في “ظروف صعبة” في بعض الأحيان بسبب قيود في بعض دول المنطقة‎.‎

وفي نهاية زيارة الكنيسة والقداس، وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الشكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة على “الضيافة الاستثنائية‎”.‎