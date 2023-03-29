البابا فرنسيس يدخل المستشفى لإجراء فحص روتيني

قال ماتيو بروني المتحدث باسم البابا فرنسيس في بيان مقتضب اليوم الأربعاء إن بابا الفاتيكان ذهب إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحص كان مقررا سلفا.

وشارك البابا، البالغ من العمر 86 عاما، في وقت سابق اليوم في مناسبة حضور عام وبدا بصحة جيدة.

ويعاني البابا فرنسيس من عارض صحي في القولون، وأجرى عملية جراحية في عام 2021 لإزالة جزء منه.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن الحالة عادت وتسبب في زيادة وزنه، لكنه لم يبد القلق بشكل مبالغ فيه. ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

ويعاني البابا أيضا من مشكلة في ركبته ويستخدم عصا وكرسيا متحركا بالتناوب في ظهوره العام.

وقال البابا فرنسيس لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه يفضل عدم إجراء عملية جراحية في ركبته لأنه لا يريد تكرار الآثار الجانبية السلبية طويلة المدى للتخدير التي عانى منها بعد عملية 2021.