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البابا فرنسيس يدعو إلى استجابة أوروبية للهجرة

منذ 9 دقائق
البابا فرنسيس - رويترز

البابا فرنسيس - رويترز

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انتقد البابا فرنسيس السبت “القوميات العدائية” ودعا إلى استجابة أوروبية للهجرة لمنع البحر المتوسط، حيث غرق الآلاف، من أن يصبح “مقبرة الكرامة”.

وتحدث بابا الفاتيكان مظهرا دعمه للترحيب بالمهاجرين في خطاب طويل ألقاه في ختام مؤتمر الكنيسة حول قضايا البحر المتوسط ​​في مرسيليا، المدينة الساحلية الفرنسية التي كانت على مدى قرون ملتقى للثقافات والأديان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال البابا فرنسيس عند الميناء حيث يقع مركز المؤتمرات. ومن المقرر أن يعقدا اجتماعا خاصا في وقت لاحق اليوم قبل العودة إلى روما.

وخلال المؤتمر، دعا البابا فرنسيس إلى السماح “بعدد كبير من عمليات الدخول القانونية والنظامية” للمهاجرين مع التركيز على قبول الفارين من الحروب والجوع والفقر بدلا من “الحفاظ على رفاهية الفرد”.

ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل نحو 178500 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​هذا العام بينما توفي أو فقد حوالي 2500 شخص.

    المصدر :
  • رويترز

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