الجمعة 25 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البابا فرنسيس يدعو إلى "حوار دولي جاد" لنزع فتيل التوتر حول أوكرانيا

12 - ديسمبر - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

أعلن البابا فرانسيس، في خطبة الأحد التقليدية أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس بروما، أنه يصلى من أجل أوكرانيا وتخفيف حدة التوتر عن طريق حوار دولي جاد.

وقال البابا: “أصلى من أجل أوكرانيا وكل كنائسها وطوائفها الدينية وشعبها المحبوب، ومن أجل تخفيف حدة التوتر عن طريق حوار دولي جاد ودون استخدام الأسلحة.

وأضاف أن “الأسلحة ليست السبيل الذي يجب اتباعه. أتمنى أن يجلب عيد الميلاد هذا العام السلام إلى أوكرانيا”.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس السبت إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستدفع “ثمنا باهظا” وستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا غزت أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا روسيا بحشد عشرات الألوف من الجنود استعدادا لهجوم عسكري محتمل عليها. من جانبها تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقالت إنها بحاجة إلى ضمانات أمنية لحمايتها.

    المزيد من أخبار العالم

    أحداث أمريكا
    "خطوة كبيرة للوراء".. قرار إبطال حق الإجهاض في أميركا يثير موجة انتقادات كبيرة
    السعودية تطرح استثمارات بـ3.4 مليارات دولار في صناعة اللقاحات والأدوية
    12 دولة أوروبية معزولة تماما أو جزئيا عن الغاز الروسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    الشبان المعتدى عليهم في حادثة عكار
    بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟
    جبران باسيل
    الثنائي الشيعي لباسيل.. قبّع شوكك بيدك