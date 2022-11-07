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البابا فرنسيس يدعو دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم المسؤولية عن المهاجرين

منذ 55 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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قال البابا فرنسيس (الأحد 6-11-2022) إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقاسم المسؤولية عن دخول المهاجرين وليس مجرد تركها على عاتق الدول التي يصلون إليها.

وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان في وقت يثير فيه ملف الهجرة توترات سياسية جديدة في إيطاليا حيث تدور مواجهة بين الحكومة وسفن المنظمات الخيرية التي تحاول إنزال المهاجرين.

وقال فرنسيس للصحفيين على متن الطائرة البابوية في رحلة العودة من البحرين بعد زيارة استغرقت أربعة أيام “على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة قائمة على التعاون والتضافر. لا يمكنه ترك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا تتحمل وحدها مسؤولية جميع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها”.

وأضاف “يجب أن تحدد كل حكومة من حكومات الاتحاد الأوروبي عدد ما يمكنها استقباله من المهاجرين… سياسة الهجرة يجب أن تكون محل توافق من جميع الدول، ولا يمكن أن تكون هناك سياسة بدون توافق”.

    المصدر :
  • رويترز

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