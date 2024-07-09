البابا فرنسيس يدين بقوة الهجمات على مستشفى كييف ومدرسة غزة

عبر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الثلاثاء عن حزنه إزاء الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية على المستشفى الرئيسي للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مدرسة تؤوي عائلات نازحة في وسط قطاع غزة.

وقال الفاتيكان في بيان “تلقى قداسة البابا الأنباء عن الهجمات على مركزين طبيين في كيف من بينهما أكبر مستشفى للأطفال في أوكرانيا، وكذلك الهجوم على مدرسة في غزة بأسف بالغ. ويبدي البابا حزنه العميق إزاء تصاعد أعمال العنف”.

وقالت رئيسة بعثة مراقبة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الضربة التي أصابت المستشفى في أوكرانيا أمس الاثنين كانت على الأرجح ناجمة عن إصابة مباشرة بصاروخ روسي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن 16 شخصا على الأقل استشهدوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة وسط قطاع غزة تقول إسرائيل إنه استهدف مسلحين.

وأكد البابا فرنسيس في البيان رغبته في إيجاد طرق عملية لإنهاء الصراعات الجارية.