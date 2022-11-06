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البابا فرنسيس يذكر لبنان في صلواته: أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب!‏

منذ 11 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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ذكر البابا فرنسيس في كلمته الوداعية في البحرين لبنان، خلال الصلاة في كنيسة القلب الأقدس في المنامة، قائلاً: “بما أنني أرى أن ‏بعضكم من لبنان، فأنا أؤكد لكم صلاتي وقربي من بلدكم الحبيب، المرهق والمتعب، وكذلك من جميع الشعوب التي تعاني في الشرق ‏الأوسط”.‏

يذكر أنه وصل البابا فرنسيس، الخميس 3/11/2022، إلى مملكة البحرين وشارك خلالها في منتدى الحوار بين الشرق والغرب الذي تستضيفه المنامة.

وجرت مراسم استقبال رسمية للبابا في القصر الملكي بالعاصمة البحرينية، احتفالاً بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى المملكة للمرة الأولى.

وجاءت هذه المراسم بعد أن حطت طائرة البابا في قاعدة الصخير الجوية خارج المنامة، وكان في مقدمة مستقبليه، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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