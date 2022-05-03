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البابا فرنسيس يطلب الإجتماع مع بوتين

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2022 10:20 صباحًا
البابا فرنسيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

البابا فرنسيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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كشف البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، أنه طلب الإجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا لكنه لم يتلق ردا.

وأبلغ البابا صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية بأن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب “لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين”.

وقال البابا، الذي قام بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، إنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف أن الرسالة مفادها: “أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلق ردا بعد وما زلنا نسعى”.

وتابع “أخشى ألا يكون بوتين قادرا أو راغبا في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي. لكن كيف ألا يكون بمقدور المرء وقف كل هذه الوحشية”؟

الى ذلك، أشار البابا الى أن رئيس وزراء المجر أبلغه أن روسيا تعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في التاسع من أيار.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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