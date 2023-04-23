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البابا فرنسيس يعتزم زيارة الأرجنتين في 2024

منذ 5 دقائق
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، بأن البابا فرنسيس قال إنه يعتزم زيارة بلده الأرجنتين العام المقبل.

ولم يسافر فرنسيس إلى مسقط رأسه منذ مغادرته إلى الفاتيكان قبل عشر سنوات.

وقال البابا فرنسيس لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية “تحدوني رغبة دائمة في العودة”.

وإذا مضت ترتيبات الزيارة قدما، فإنها ستكون بعد مرور عام على الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت الصحيفة عن البابا، الذي يقترب عدد أتباعه الروم الكاثوليك حول العالم من 1.4 مليار شخص، قوله “لا تربطوني بالسياسة الأرجنتينية من فضلكم”.

ولم يتسن الاتصال بالفاتيكان حتى الآن للتعليق.

وتئن الأرجنتين تحت وطأة تضخم سنوي جامح بلغ 100 بالمئة ويقترب معدل الفقر فيها من 40 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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