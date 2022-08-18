البابا فرنسيس يعرب عن "حزنه العميق" بسبب حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

أعرب البابا فرنسيس عن “حزنه العميق” بسبب الحريق الذي أدى إلى مقتل 41 شخصاً في كنيسة قبطية في القاهرة، بحسب برقية وجهها الفاتيكان إلى رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني.

وورد في الرسالة التي وقعها مسؤول الدبلوماسية في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين “شعر البابا فرنسيس بحزن شديد بعد أن علم بالحريق في كنيسة أبو سيفين والذي تسبّب بوفاة العديد من الأشخاص بينهم أطفال”.

وقدّم البابا فرنسيس “تعازيه الخالصة وتضامنه مع الجرحى والمتضررين من هذه المأساة”.

في سياق متصل، نفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، الخميس، حالة التعمد في حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وأكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد -والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات- وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، ما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.