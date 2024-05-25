البابا فرنسيس يفتتح "اليوم العالمي الأول للأطفال" برمية كرة في روما

ظهر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت ليقدم انطلاقة رمزية لمباراة كرة قدم في إطار الاحتفالات بمهرجان “اليوم العالمي الأول للأطفال” الذي يستضيفه الفاتيكان.

ونهض البابا فرنسيس (87 عاما)، الذي يعاني من أزمات صحية متكررة، من كرسيه بجانب الملعب حيث قدم له الكرة طفل برفقة حارس مرمى المنتخب الإيطالي السابق جانلويجي بوفون.

وضرب البابا، وهو أرجنتيني ومشجع لكرة القدم، الكرة بلطف بقدمه قبل أن يتابع أحداث المباراة بين ناديي روما ولاتسيو المحترفين في المدينة.

وأعيدت كرة المباراة في وقت لاحق إلى البابا ليوقع عليها.

وردا على سؤال من أحد الأطفال، قال البابا إنه كان سعيدا للغاية عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم عام 2022.

لكنه قال إنه لم يستمتع بلمسة اليد سيئة السمعة التي لعبها دييجو مارادونا وساعدت فريقه في الطريق للفوز بكأس العالم عام 1986.

وظهر البابا فرنسيس بروح معنوية عالية وهو يلقي التحية على الأطفال الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ووزع عليهم الحلوى وشجع الموجودين في الملعب على مصافحة بعضهم بعضا في بادرة سلام.

وعقد البابا في وقت سابق لقاء في الفاتيكان مع أطفال من مناطق متضررة من الحروب كان منهم فلسطينيون وأوكرانيون.