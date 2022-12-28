البابا فرنسيس يقول البابا السابق بنديكت "مريض للغاية" ويدعو للصلاة من أجله

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأربعاء 28\12\2022 إن البابا السابق بنديكت السادس عشر “مريض للغاية” ودعا للصلاة من أجله.

ولم يدل فرنسيس بمزيد من التفاصيل.

وفي 2013، أصبح بنديكت “95 عاما” أول بابا يستقيل منذ نحو 600 عام، ويعيش في الفاتيكان منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق من شهر الميلاد هذا العام دعا البابا فرنسيس إلى خفض الإنفاق على احتفالات عيد الميلاد والهدايا هذا العام، وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين لمساعدتهم على تجاوز الجوع والبرد في الشتاء.

وقدم بابا الفاتيكان، الذي يطلق مناشدات من أجل أوكرانيا في كل مناسبة عامة تقريبا منذ الغزو الروسي في فبراير\شباط، النداء غير المكتوب في ختام عظته الأسبوعية.

وقال “أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم إن هناك الكثير من المعاناة في أوكرانيا.. كثير.. كثير جدا”، مضيفا أنه أراد لفت الانتباه إلى مشاكل بعينها سيواجهها الأوكرانيون في الأشهر المقبلة.

وأضاف “من الجميل أن نحتفل بعيد الميلاد، ولكن دعونا نقلل مستوى الإنفاق خلاله، دعونا نحظى بعيد ميلاد أكثر تواضعا، بهدايا أكثر تواضعا، ونرسل ما سنوفره إلى الشعب الأوكراني الذي يحتاجه”، مما دفع الحضور إلى التصفيق بشدة.