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البابا فرنسيس يناشد روسيا العودة للعمل باتفاق حبوب البحر الأسود

منذ 29 ثانية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان روسيا (الأحد 30-7-2023) للتراجع عن قرارها التخلي عن اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود الذي سمحت بموجبه موسكو بالعبور الآمن للصادرات الأوكرانية من موانئها رغم الحرب الدائرة هناك.

وقال البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي للمحتشدين في ساحة القديس بطرس “أناشد إخواني في سلطات الاتحاد الروسي باستئناف مبادرة البحر الأسود ونقل الحبوب بشكل آمن”.

وناشد البابا مواصلة الصلاة من أجل “أوكرانيا المعذبة حيث تدمر الحرب كل شيء، حتى القمح”.

وقال “صراخ ملايين الإخوة والأخوات الذين يعانون من الجوع يرتفع إلى السماء”.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، ندد البابا فرنسيس مرارا بالحرب الروسية، لكنه سعى لإبقاء قناة اتصال مفتوحة مع موسكو لكن ذلك لم يسفر عن نتائج تذكر.

    المصدر :
  • رويترز

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