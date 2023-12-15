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البابا فرنسيس يندد بمقتل آلاف الأطفال في قطاع غزة وأوكرانيا واليمن

منذ 44 دقيقة
البابا فرنسيس- رويترز

البابا فرنسيس- رويترز

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ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجمعة بمقتل آلاف الأطفال في “دوامة العنف” في قطاع غزة وأوكرانيا واليمن.

ووجه البابا فرنسيس عدة نداءات من أجل السلام ودعا الأربعاء إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بابا الفاتيكان “هل تعلمون كم من الأطفال قتلوا في غزة في هذه الحرب الأخيرة؟ أكثر من ثلاثة آلاف طفل. إنه أمر لا يصدق، لكنه الواقع”.

وأضاف “وفي أوكرانيا أكثر من 500، وفي اليمن آلاف خلال سنوات الحرب”.

وتابع البابا فرنسيس “ذكراهم تقودنا إلى أن نكون نحن أضواء للعالم، وأن نلمس قلوب الكثيرين، خاصة الذين يستطيعون إيقاف دوامة العنف”.

وقال الفاتيكان في بيان إن تصريحات البابا فرنسيس جزء من خطاب معد سلفا ولم تتم قراءته، ولكن جرى تسليمه إلى أعضاء منظمة العمل الكاثوليكي (أتسيوني كاتوليكا).

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء إن التقارير تفيد بمقتل أكثر من خمسة آلاف طفل في قطاع غزة وإصابة آلاف آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

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