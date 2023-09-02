رسالة من البابا فرنسيس إلى الصين؟

قال البابا فرنسيس اليوم السبت إنه لا يوجد ما يجعل الحكومات تخشى شيئا من الكنيسة الكاثوليكية لأنه ليس لها أجندة سياسية، وذلك في تصريحات بدا أنها تستهدف الصين لا منغوليا المجاورة التي يزورها.

فقد أدلى فرنسيس (86 عاما) بتصريحاته في منغوليا التي لا يوجد بها سوى 1450 كاثوليكيا وتتمتع الكنيسة الصغيرة فيها بعلاقات جيدة مع الحكومة التي تعبر عن تقديرها لأنشطة الكنيسة الاجتماعية والصحية والخيرية.

وفي اليوم الأول من جدول أعماله في منغوليا، احتفت الحكومة بالبابا فرنسيس بإقامة فعاليات تقليدية مثل عرض شارك فيه رجال على خيول ويرتدون زي المحاربين المنغوليين القدامى.

وقال في خطاب للأساقفة والكهنة والعاملين الرعويين إن يسوع لم يمنح تفويضا سياسيا لرسله، لكنه طلب منهم تخفيف معاناة “الإنسانية الجريحة” من خلال الإيمان.

وأضاف “لهذا السبب، ليس لدى الحكومات والمؤسسات العلمانية ما تخشاه من عمل الكنيسة التبشيري، لأنه ليس لديها أجندة سياسية للمضي فيها”.

وتتبع بكين سياسة “إضفاء الطابع الصيني” على الدين في محاولة لاستئصال التأثيرات الأجنبية وفرض الطاعة للحزب الشيوعي.

وشعر الكاثوليك في الكاتدرائية الصغيرة بسعادة غامرة لرؤية بابا الفاتيكان وابتسموا بفخر عندما ذكر القس الكاردينال الإيطالي جورجيو مارينجو الذي عمل مبشرا في منغوليا لأكثر من 20 عاما.

وصباح اليوم، دعا فرنسيس الزعماء إلى تبديد “سُحُب الحرب السوداء”.

وأرسل فرنسيس مبعوثا، هو الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، إلى كييف وواشنطن وموسكو لبحث سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا ودعم الجهود الإنسانية.

ومن المقرر أن يتوجه زوبي إلى بكين قريبا.