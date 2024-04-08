البابا فرنسيس يحث الزعماء للتفاوض من أجل السلام بالشرق الأوسط وأوكرانيا

دعا البابا فرانسيس، ( الزعيم الروحي للكاثوليك، رئيس الفاتيكان ) الزعماء إلى التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال أدائه صلاة الأحد التقليدية من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس: “لا تنقصنَّ أبدًا صلاتنا من أجل السلام، سلام عادل ودائم، لاسيما من أجل أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأضاف “ليمنح الرب القادة القدرة على التوقف لبعض الوقت من أجل التشاور والتفاوض”.

والأربعاء، جدد البابا فرانسيس، دعوته إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة خلال جلسة الاستقبال العامة.