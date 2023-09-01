البابا يصل الى منغوليا.. و"تقليد التحية" لشي فوق الصين

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس بعث الجمعة برقيّة عبّر فيها ‏عن “تمنّياته الطيّبة” للرئيس الصيني شي جينبينغ وشعبه، ‏بينما كانت طائرته تُحلّق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى ‏منغوليا‎.‎

وكتب البابا في البرقيّة “أؤكّد لكم صلواتي من أجل رفاهية ‏الأمّة”، مُتّبعاً بذلك تقليد تحيّة قادة الدول التي تعبر طائرته ‏مجالها الجوّي‎.‎

وصل البابا فرانسيس الجمعة إلى منغوليا في أول زيارة ‏حبرية إلى هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى والواقع بين ‏قوتين عظميين هما الصين وروسيا.‏

وحطت الطائرة البابوية في أولان باتور قبيل الساعة 10,00 ‏‏(02,00 بتوقيت غرينتش)، وكان في استقبال البابا حرس ‏الشرف المنغولي باللباس التقليدي الأزرق والأحمر والأصفر، ‏وفقا للقطات بثتها وكالة “فرانس برس”.‏

وأعلن الفاتيكان أنّ البابا بعث الجمعة برقيّة عبّر فيها عن ‏‏”تمنّياته الطيّبة” للرئيس الصيني شي جينبينغ وشعبه، بينما ‏كانت طائرته تُحلّق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى ‏منغوليا.‏

وكتب البابا في البرقيّة “أؤكّد لكم صلواتي من أجل رفاهية ‏الأمّة”، مُتّبعًا بذلك تقليد تحيّة قادة الدول التي تعبر طائرته ‏مجالها الجوّي.‏

تستمر زيارة الحبر الأعظم البالغ 86 عاما لمنغوليا حتى ‏الاثنين في هذا البلد الذي تدين غالبية سكانه بالبوذية، وتأتي ‏دعما للأقلية الكاثوليكية التي تضم نحو 1400 شخص من ‏أصل أربعة ملايين هم إجمالي عدد سكان البلاد.‏

ولهذه الرحلة، وهي الثانية للبابا في المنطقة بعد زيارة ‏لكازخستان في أيلول (سبتمبر) 2022، بُعد استراتيجي على ‏الصعيد الجيوسياسي.‏

وهذه الزيارة، وهي الثالثة والأربعون للبابا فرانسيس في ‏حبريته المتواصلة منذ عشر سنوات، أساسية في إطار السعي ‏إلى تحسين العلاقات بين الفاتيكان وبكين وموسكو اللتين لم ‏يُدعَ فرانسيس بعد لزيارتهما.‏

ويتضمن برنامج الحبر الأعظم لقاءات مع رئيس البلاد اوكنا ‏كوريلسوخ ورئيس الوزراء لوغسانامسراي أيون اردين فضلا ‏عن كلمة أولى يلقيها أمام السلطات والدبلوماسيين وأفراد من ‏المجتمع المدني.‏

والسبت، يلتقي الجالية الكاثوليكية التي تضم فقط 25 كاهنا ‏و33 راهبة بينهم منغوليان فقط، في كاتدرائية القديسين ‏بطرس وبولس.‏

ويلقي البابا الأحد خلال لقاء متعدد الأديان، كلمة بحضور ‏رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أولان باتور ويرأس ‏بعد ذلك قداسا في ملعب للهوكي على الجليد بُني قبل فترة ‏قصيرة.‏

وتُنتظر مشاركة مؤمنين سيأتون من الدول المجاورة في ‏القداس، على ما أفاد الفاتيكان، ولا سيما من روسيا والصين ‏وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام وكازاخستان وقرغيزيا ‏وأذربيجان.‏