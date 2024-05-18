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البحث عن 11 صياداً مفقوداً في البحر قبالة ساحل جنوب أفريقيا

منذ 14 دقيقة
صيد السمك (تعبيرية)

صيد السمك (تعبيرية)

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أعلنت إدارة مصائد الأسماك في جنوب أفريقيا استمرار جهود البحث والإنقاذ اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، للعثور على 11 صيادا مفقودا في البحر بعد غرق قاربهم قبالة ساحل كيب تاون.

وقالت الإدارة في بيان إنه تم إنقاذ تسعة صيادين تمكنوا من استخدام قارب نجاة.

ووفقا للمعهد الوطني للإنقاذ البحري، بدأت جهود الإنقاذ أمس الجمعة بعد ورود تقارير عن غرق قارب صيد على بعد حوالي 30 ميلا بحريا قبالة ساحل المحيط الأطلسي.

وقال المعهد الوطني في بيان “رصدت خدمات تيلكوم للإشارات البحرية في الساعة 1530 بالتوقيت المحلي نداء استغاثة إلى السفن في المنطقة التي استجابت لتقديم المساعدة”.

وأضاف “وصلت خمس سفن صيد على الأقل إلى منطقة البحث وعثرت على تسعة من 20 صيادا محليا ونقلتهم من قارب النجاة”.

وتابع أن سبب غرق قارب الصيد لم يتضح بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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