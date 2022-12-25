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البحث مستمر.. 18 عاملاً لا يزالون محتجزين في منجم ذهب شمال غرب الصين

منذ ساعة واحدة
18 عاملاً لبا يزالون محتجزين بأحد مناجم الذهب في الصين

18 عاملاً لبا يزالون محتجزين بأحد مناجم الذهب في الصين

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أعلنت السلطات الصينية (الأحد 25-12-2022)  أن حوالي ثمانية عشر عاملاً في منجم ذهب في منطقة شينغيانغ بشمال غرب الصين، لا يزاولن محتجزين جراء حادثة انهيار مفاجئ للمنجم خلال تواجدهم فيه.

وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ لمكان الحادث ، حيث تقوم ببذل كل الجهود للوصول إلى العمال المحتجزين وانتشالهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكان نحو 40 شخصا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.

وتم انتشال 22 عاملا لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين.

وأفادت وكالة أنباء “شينخوا” في وقت متأخر السبت عن “عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المناجم العالقين”.

وأظهرت السنوات الماضية تحسنا بالنسبة إلى مسألة السلامة في المناجم في الصين، كما ازدادت التغطيات الإعلامية للحوادث الكبرى التي كان يتم التغاضي عنها في السابق.

لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بمسائل السلامة.

وفي سبتمبر العام الماضي، جرى العثور بعد عملية بحث مضنية على جثث 19 من عمال المناجم تحت الأرض في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.

وفي ديسمبر 2021 انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملا أحياء من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانغي الشمالية، بينما توفي اثنان.

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