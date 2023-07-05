البحرية الأمريكية: إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين في خليج عمان

قالت البحرية الأمريكية، الأربعاء، إنها منعت محاولة البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين تعبران المياه الدولية في خليج عمان.

وقال تيموثي هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية “السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين”.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أعيرة نارية أطلقت على ناقلة نفط في مياه الخليجـ الأربعاء، دون أن يلحق أي أذى بالسفينة ولا طاقمها، في أحدث واقعة في سلسلة من الهجمات ووقائع الاحتجاز لسفن في الخليج منذ عام 2019.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة اقتراب مريب أن السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار، الأربعاء.

ومنذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت البحرية الأمريكية إن إيران احتجزت ناقلتي نفط في أسبوع واحد قبل نحو شهر.

ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز وفقا لبيانات من شركة فورتكسا للتحليلات.