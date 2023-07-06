الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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البحرية الأمريكية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج

منذ 5 دقائق

البحرية الأميركية

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قال متحدث باسم البحرية الأمريكية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج اليوم الخميس وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

وأضاف تيم هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي “القوات البحرية الأمريكية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب”.

وأردف “في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل”.

وكانت البحرية الأمريكية قالت أمس الأربعاء إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقال هاوكينز “تظل القوات الأمريكية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط”.

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